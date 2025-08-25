Compartir

Luego de una ruptura amorosa, el caso de Jade Damarell duró cinco meses en estudio, en abril de este año la instructora de paracaidismo se lanzó y no abrió su dispositivo. Se pensó que el mismo había tenido un desperfecto pero no fue así.

Tras el romper con su novio de 27 años, Jade dos días después fue a su trabajo de instructor de paracaidismo. Pero se vio en el aire y falleció debido al impacto con el suelo, la mujer de 32 años sin duda estaba afectada por el rompimiento amoroso.

Durante varios meses los forenses estudiaron el paracaídas de la mujer. Se pensó en un error técnico, pero su equipo estaba en perfecto estado. Jade tenía experiencia en los saltos

Los seguros del paracaídas estaban perfectos y solo tenía que quitar los seguros del mismo cuando venía en caída, pero no lo hizo. Unas horas antes el haber terminado la relación la tenía sumergida en la tristeza.

El incidente: El 27 de abril, Damarell saltó desde un avión a 4,700 metros de altura sin abrir su paracaídas principal ni activar el dispositivo automático de su equipo. Falleciendo instantáneamente.

Investigación forense: La forense Leslie Hamilton determinó que no hubo fallos en el equipo; los paracaídas estaban en perfecto estado y se descartó un error técnico debido a la experiencia de la víctima.

Pistas de un acto deliberado: Se encontraron indicios como la ausencia de la cámara que Damarell solía llevar para grabar sus vuelos; y la desactivación del dispositivo de apertura automática del paracaídas.

