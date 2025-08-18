Compartir

Luis Arráez busca meterse en la lucha por el liderato de bateo en la Liga Nacional. El criollo viene poco a poco desde finales de julio bateando al menos un imparable para estar cerca de los .300 de average en las Grandes Ligas.

La noche del domingo los Padres no pudieron contra los Dodgers de Los Ángeles al ceder con pizarra de 5×4. Pero fue un juego positivo para el venezolano al batear de 5-3 y dejar su average en .291.

Arráez bateó dos dobles, uno en el primer tramo como otro en el quinto además de un hit en el séptimo capítulo. Sumando además par de bases robadas, pero no impulsó como tampoco empujó carreras.

El cetro de bateo ha estado muy movido y disputado en la Liga Nacional, donde hay muchos jugadores que están en la pelea. Por ahora, Arráez busca seguir sumando para poder escalar en el primer lugar.

