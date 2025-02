Compartir

Luis Arráez en el campo de entrenamiento, está listo para esta primavera que inicia. Atrás quedó la parte final de la temporada 2024 en la que tuvo que batallar con una lesión en su pulgar izquierdo, algo que le hizo mella en su día a día.

A pesar de no perder considerablemente su ritmo ofensivo. Ahora, luce recuperado luego de la cirugía y listo para otra gran temporada. El tres veces Campeón Bate, quien inmediatamente luego de la cirugía empezó su preparación con mucho trabajo de fortalecimiento en sus piernas.

Y que luego de unas merecidas vacaciones retomó los swings a mediados de enero, llegó al complejo primaveral de los Padres de San Diego ubicado en Scottsdale; Arizona, sintiéndose bien y sin secuelas luego de los dos primeros días de prácticas de bateo.

“Lo del pulgar me afectó bastante, porque yo uso mucho mis manos. Siempre me quedo de adentro hacia afuera y eso no pude hacerlo el año pasado. Ahora es como si tuviera un pulgar nuevo, ayer me quemaron el bate y no sentí nada. Es una buena señal, creo que eso significará muchos problemas para los pitchers este año”, expresó Arráez al periodista AJ Cassavell del portal MLB.com.

A pesar de ese problema, “La Regadera” terminó la campaña con OPS de .738 y average de .314, lo que le permitió obtener su tercer título de bateo. Sin embargo, en la postemporada sí sufrió las consecuencias de esa molestia física al solo dejar .226 de promedio ofensivo en siete compromisos.

No obstante, está seguro que la campaña 2025 será una muy exitosa para él, y que la clave para tener un gran desempeño que pueda ayudar a su equipo; será el hecho de poder mantenerse sano durante todo el trayecto.

“Vienen muchas cosas buenas”, sentenció con seguridad. “Si estoy saludable puedo hacer muchas cosas buenas para el equipo”. Pero ese percance físico no ha sido lo único que ha tenido que superar durante la temporada muerta, pues su nombre resonó muchas veces en rumores de cambio. Aún así, el yaracuyano no pone el foco en ello y simplemente disfruta el hecho de pertenecer a la organización fraile.

“No le pongo atención a eso. Se ha hablado de cambios, pero aún sigo aquí. Tengo este hermoso uniforme y me siento bien aquí. Estoy acá para jugar béisbol y tratar de ganar una Serie Mundial”, sentenció.

