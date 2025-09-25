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Luis Arráez amaneció ayer con 173 hits, a seis del líder TreaTurner, de los Philadelphia Phillies, quien está lesionado. Así que buscará su segundo liderato de incogibles seguido tras el obtenido en 2024 cuando sonó 200 cohetes.

Entretanto, que siga Luis Arráez o no con Padres de San Diego, no se sabe. Para el fin de la Serie Mundial será agente libre, a menos que los frailes decidan firmarlo en los próximos días.

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Algo que parece indicar que lo tienen en alta estima en esta organización, es que Luis Arráez recibió el premio “Heart & Hustle Award” (Corazón y Pasión) este año, galardón otorgado por la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas (Mlbpaa) a los peloteros que demuestran una gran pasión, entrega, ética de trabajo y amor por el béisbol, tanto dentro como fuera del campo de juego.

Este premio se entrega anualmente y es votado por los propios jugadores. Y sus compañeros de Padres reconocen la pasión que tiene el yaracuyano Luis Arráez por este deporte y, en especial, por mejorar en cualquier aspecto del juego.

Prueba de ello es que desde que lo mudaron definitivamente de segunda base a la primera por problemas de alcance debido a lesiones en sus piernas, este 2025 mostró una gran defensa, al punto de tener un solo error en 115 choques y 975.2 innings jugados para un promedio de .999. Todo esto gracias al trabajo fuerte que hace diariamente.

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