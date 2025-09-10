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Luis Javier Suárez acabó con el sueño Vinotinto, y Bolivia va al repechaje del Mundial Estados Unidos 2026. Los colombianos con Luis Javier Suárez pudieron desarmar la defensa venezolana para terminar ganando en el Monumental de Maturín con pizarra de 6×3.

Mientras que los bolivianos, pudieron preservar la victoria ante Brasil, estos en el estadio El Alto, amarraron a los brasileros con la pizarra mínima de un gol por cero. Un gol desde el punto de penal pudo darle la victoria.

El Sueño Vinotinto terminó

Venezuela y Colombia se fajaron en los primeros diez minutos, desde el principio La Vinotinto comenzó a atacar. Al minuto 3, Telasco Segovia pudo enganchar una pelota que le dejó Salomón Rondón para romper el hielo a favor de los de casa.

Pero el incesante ataque colombiano pudo más con un tanto de Yerry Mina al minuto diez y colocar el empate. Venezuela vino con todo y mediante Josef Martínez al minuto 12 colocó la pizarra a favor de Venezuela.

El balón estuvo un poco más en el primer tiempo del lado colombiano, y al minuto 42 con tanto de Luis Javier Suárez colocó más drama al partido. Suárez hizo gala de su talento empatando el encuentro.

De esa manera empezaba el segundo tiempo. Bolivia tenía el repechaje ya que se habían ido al entretiempo con la victoria parcial. Un tanto de Miguel Terceros le dio la ventaja a los del altiplano ante Brasil desde el punto de pena máxima.

Colombia adelante en el segundo tiempo

Pero la desatención defensiva y Luis Javier Suárez quedó solo en el arco para colocar a Colombia con la ventana al minuto 50. Suárez se sobró dejando mal parada la defensa venezolana.

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Suárez estaba sobrado jugando con todo contra Venezuela, teniendo el apoyo defensivo de su selección. Venezuela trató de llegar poco a poco, luego del minuto 55, pero Suárez aprovechó el descuido para cristalizarlo en un gol, colocando a Venezuela contra la pared.

Al minuto 67, Suárez nuevamente encajó un tanto para los colombianos. Pero en el minuto 75, Salomón Rondón pudo anotar el tercero para los criollos. Pero enseguida, los colombianos vinieron con el sexto tanto de la noche. Jhon Córdoba anotó el gol.

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