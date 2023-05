Compartir

En el marco del tercer día de pretemporada de Marineros de Carabobo en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia la novena valenciana recibió dos nuevas incorporaciones. Se trata del lanzador derecho Luis Martínez y del receptor Yojahn Quevedo.

Tanto Martínez como Quevedo fueron fundamental en el papel que hizo la novena carabobeña en la justa 2022. Luis fue el ganador del premio “Pitcher del Año” y Yojhan Quevedo fue uno de los bateadores más sobresalientes de la liga.

“Los vi a todos muy bien, este año hay más hermandad que en los años anteriores y soñando siempre con el campeonato que queremos ganar. No he tenido la oportunidad de hablar con Robert (Pérez) pero respetaré sus decisiones de como me usará y poder ayudarnos todos”, aseveró el serpentinero derecho de 28 años.

El récord de Luis fue de 8 ganados y 1 revés, fue líder no sólo en el departamento de victorias de toda la Liga Mayor sino también en ponches al pasar por la guillotina a 51 contrarios y acumular una efectividad de 2.03, tercero mejor en la campaña 2022. “Quiero seguir con el mismo enfoque del año pasado, esta temporada los equipos vienen más repotenciados y debo ir más duro y seguir confiando en mi cuadro”, dijo el oriundo del estado Sucre.

Yojhan Quevedo fue sexto en average en la LMBP al batear .351, y mejor del equipo, además ligó 52 indiscutibles (sexto en la liga) y 25 impulsadas (octavo el circuito). “Veo al equipo unido y las incorporaciones muy bien, pienso que los pitchers van a ayudar en el bullpen y el bateo se ve bastante completo. Ayudaré en lo que deba ayudar, hay que mantenernos sanos para poder ganar”, confesó el receptor marabino.

Primera sesión de Live BP

Una de las novedades en el entrenamiento de la mañana del jueves 04 de mayo fue el inicio de las sesiones de Live BP en el que siete serpentineros se montaron en el montículo del José Bernardo Pérez. Cada dos lanzadores se enfrentaron a un grupo de cinco bateadores en el que dispararon 25 veces al home para ubicar sus envíos.

José Martínez, Danny Rondón, Eduardo Figueroa, Jesús Paricaguán, Luis Rijo, Gregori Arrieche y Gabriel Acosta fueron los pitchers que estuvieron bajo la mirada de todo el cuerpo técnico. Martínez y Rondón se enfrentaron a Yojhan Quevedo, Edgar Durán, Engelb Vielma, Carlos Durán y José Tello; mientras que Figueroa y Paricaguán se midieron a Yoel Yanqui, Dennis Ortega, Ricardo Paolini, Humberto García y José Ortega.

Luego de haber culminado la simulación de juego en vivo, todos los bateadores hicieron swing en la práctica de bateo previo al estiramiento final del entrenamiento del día. Los entrenamientos continuarán mañana viernes 05 de mayo en el JBP de Valencia a las 9:00 de la mañana.

Yaramil Hiraldo es el tercer importado

Asimismo se pudo conocer que el lanzador derecho Yaramil Hiraldo es el tercer importado de la nave carabobeña para la contienda 2023 de la liga de verano de béisbol profesional, uniéndose a Yoel Yanqui y su compatriota González Germen como los foráneos confirmados hasta el momento.

Hiraldo tuvo participación en la campaña 2022-2023 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) con Navegantes del Magallanes y tiene experiencia en las granjas de los Cascabeles de Arizona y en la liga colombiana. De por vida tiene 1.99 de efectividad y 115 ponches en 99.2 innings de labor.

“Es un nuevo reto para mí, estuve en Venezuela con Magallanes y estoy contento de regresar. Me puedo adaptar al rol que me pongan para tratar de ayudar al equipo a la clasificiación. Ya estoy familiarizado con todo en Valencia, cuando vuelves a un lugar que ya conoces te da más confianza y espero aprovecharlo al máximo”. Dijo el serpentinero quien ha llegado a reforzar a Colombia en Serie del Caribe.

