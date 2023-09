Compartir

Tras el polémico beso a Jenni Hermoso y toda la tormenta que generó, Luis Rubiales renunció a la RFEF. La Real Federación Española de Fútbol aceptó la renuncia del cargo luego de la victoria de la selección femenina en el Mundial.

Rubiales ha estado en el ojo del huracán han salido otros vídeos donde también se ve al lado de las futbolistas. En principio, hace unas semanas había dicho que no iba a renunciar pero terminó haciéndolo.

“Hoy he transmitido al presidente en funciones, el señor Pedro Rocha, mi renuncia al cargo de presidente de la RFEF. También le he hecho saber que también he dimitido de mi cargo en la UEFA para que se pueda cubrir mi puesto de Vicepresidencia”, dijo en X.

Resaltó que el quedarse al frente de la Federación no iba a ser positivo para el fútbol y es por ello que prefiere hacerse a un lado. La renuncia de Rubiales se hizo viral apenas se hizo oficial en España.

“Insistir en quedarme a la espera y aferrarme a ello no va a contribuir a nada positivo, ni a la Federación ni al fútbol español. Entre otras cosas, porque hay poderes fácticos que impedirán mi vuelta”, agregó Rubiales.

Luis Rubiales renunció a la RFEF y denunció persecución desmedida

El exdirectivo del ente federativo de fútbol español denunció una persecución desmedida como muchas falsedades. Desde el día del triunfo de España y el beso a Hermoso se complicó todo en la vida de Rubiales.

“He sufrido los efectos de una persecución desmedida, así como muchas falsedades, pero también es cierto que en la calle, cada día más, la verdad se está imponiendo”.

