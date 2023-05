Compartir

Este lunes el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenó como un «absurdo» que países que se declaran defensores de la democracia hayan reconocido presidente de Venezuela a un «impostor» como Juan Guaidó.

El mandatario ofreció las declaraciones luego de sostener una reunión con el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro.

Durante una rueda de prensa lamentó que luego de sostener vínculos ininterrumpidos por años, se hayan tensado las relaciones durante la administración de Jair Bolsonaro. «Opino que tras este acto no vamos a lograr simplemente superar todos los obstáculos que ustedes han sufrido en los últimos años», expresó.

Seguidamente, Lula da Silva repudió que la comunidad internacional haya reconocido a Guaidó como presidente simplemente porque no les agradaba Maduro, a pesar de que fue electo democráticamente por su pueblo.

“Absurdo” que reconocieran presidente a Guaidó

«Para mi fue tan absurdo que la gente que defiende la democracia niegue a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y reconociera a un ciudadano elegido como diputado. Es un absurdo», aseveró.

Seguidamente añadió: «Discutí muchísimo con los compañeros europeos. Les decía que no comprendía como un continente que había logrado ejercer la democracia tan bien como lo hizo Europa con la construcción de la Unión Europea era capaz de aceptar la idea de que un impostor fuese presidente de la República porque no les caía bien o no les gustaba el presidente elegido».

Finalmente, el mandatario brasileño reprochó que sobre Venezuela aún persista una estigmatización que ha afectado incluso a países amigos de la nación bolivariana.

«El prejuicio contra Venezuela es muy grande. Nosotros en Brasil sufrimos muchas críticas por ser amigos de ustedes. No tienen idea de la cantidad de los discursos donde nos acusaban diciendo que si yo ganaba las elecciones, Brasil se convertiría en una Venezuela», puntualizó.

Estamos vivendo um momento histórico. Depois de 8 anos, o presidente @NicolasMaduro volta a visitar o Brasil e nós recuperamos o direito de fazer política de relações internacionais com a seriedade que sempre fizemos, sobretudo com os países que fazem fronteira com o Brasil. 📸:… pic.twitter.com/hWBtsRrD1l — Lula (@LulaOficial) May 29, 2023

