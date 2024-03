Compartir

La cantautora venezolana Luli MelaoGirl unió fuerzas con Lil Chris, quien es uno de los talentos más reconocidos del género trap, para lanzar su nuevo sencillo y video “Tell Me Where U-R”, disponible ya en YouTube y en todas las plataformas de música digital.

Algunos fueron los cambios que experimentó la cantante en el 2023, no solo en lo musical sino en lo personal, en su nuevo rol de convertirse en madre. Gracias a esas experiencias, ha vuelto a retomar su carrera para dar lo mejor de sí a su público. Y es que desde que irrumpió en la palestra, no ha dejado de sorprender con su versatilidad.

Su más reciente promocional es prueba de ello, apostando a la fusión de ritmos como el trap y R&B. A este tema también se le incorporó un compás 3×8 de tambores venezolanos, “se escucha en la parte de la letra, donde dice: Dime, dime, ¿dónde estás?, dime, para irte a buscar… La mezcla quedó supercool”, explicó Luli.

Luli MelaoGirl estrena video junto al neoyorquino Lil Chris

“Tell Me Where U-R” marca un antes y un después en la carrera de la intérprete de “Oye Mami”, ya que deja ver el crecimiento que ha tenido como artista. Es gracias a esta evolución que la también compositora se atrevió a experimentar con otros géneros, dejando, más que claro, que llegó a la industria para quedarse y dejar huella. “Yo pienso que un artista debe ser integral. Lo importante es mantener una identidad y, al final, es arte. Amo todo tipo de música y me encanta experimentar”, comenta la chica del Melao.

En la canción lo que más llama la atención es el ritmo, pues, muestra a una Luli diferente a la que los seguidores han escuchado desde el inicio de su carrera, pero manteniendo su sello característico: Calidad vocal. Es una demostración del camino de lo que será la internacionalización de su carrera.

Según palabras de la propia Luli, “Tell Me Where U-R”, su primer lanzamiento de 2024 es una canción que, “la escribí hace más o menos como cinco años cuando vivía en Nueva York, es de mi autoría, primero había hecho una versión completamente distinta, pero después la adecuamos una vez que me mudé a Venezuela y la mejoramos, y como era un trap, yo quería a alguien de su gremio. Mis productores, Alejandro y Hernán, a través de un amigo de ellos, quien también es productor, nos presentaron a Lil Chris, quien reside en la ciudad de Los Angeles, y desde ahí surgió la magia”.

El videoclip fue filmado entre Caracas y Los Ángeles bajo la dirección y producción musical de Alejandro (El Profe Gomez Bass) Gómez y Hernán (Drumernan) Gómez, para la casa productora TRINI Producciones. Ambos creativos tuvieron la idea de hacer algo diferente con escenas espaciales. En el video se devela todo el revuelo que causó la famosa “llama violeta del amor” en las redes sociales por la colombiana Mafe Walker (@mafewalker).

Cabe destacar que es la producción audiovisual más ambiciosa que ha realizado Luli hasta ahora. Y en cuanto al tema musical, la mezcla estuvo a cargo de Nacho Molino y la masterización en manos de Alex Psaroudakis; profesionales de talla internacional, ganadores de premios Grammy y Latin Grammy.

Así es como “Tell Me Where U-R” se convierte en la punta de lanza de todo lo que trae Luli MelaoGirl para el 2024.

