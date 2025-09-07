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Durante el 7 de septiembre, se observará el segundo eclipse total de Luna de 2025, evento astronómico conocido como Luna de Sangre, debido a que este satélite natural se torna de color rojizo.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), la Luna de Sangre se desarrollará en varias etapas y la mayoría de ellas será en varios países de América, como Venezuela, Cuba, República Dominicana, Brasil y Canadá; pero también se verá Europa, y Oceanía.

En Venezuela, el eclipse comenzará a las 2:28 pm y terminará a las 7:55 pm (hora de Venezuela). La fase de totalidad dará inicio a las 4:30 pm y se extenderá hasta las 5:52 am.

¿Por qué ocurren las Lunas de Sangre?

La NASA explicó que este tipo de fenómenos ocurre cuando la Tierra se posiciona entre el Sol y la Luna, lo que hace que el planeta proyecte su sombra sobre el satélite.

Este tono rojo se debe a su vez al fenómeno físico conocido como Dispersión de Rayleigh. Este proceso ocurre cuando la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre y se dispersa; las longitudes de onda más cortas (como las azules) son desviadas, mientras que las longitudes más largas (rojas) logran atravesar y reflejarse en el satélite natural.

“El mismo fenómeno que hace que nuestro cielo sea azul y nuestros atardeceres rojos hace que la Luna se vuelva de color naranja rojizo durante un eclipse lunar. La luz solar parece blanca pero en realidad contiene un arcoíris de componentes, y los diferentes colores de luz tienen diferentes propiedades físicas. Solo la luz roja logra traspasar y reflejarse en la superficie lunar durante el tránsito por la sombra terrestre”, señala la agencia espacial estadounidense.

Noticias 24 Carabobo

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