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El actor Robert Redford falleció hoy a la edad de 89 años, la estrella de Hollywood era una de las caras más conocidas y famosas del cine. Redford estuvo en innumerables películas norteamericanas.

Redford falleció en su casa en Utah mientras dormía, dijo el personal que laboraba en la casa del actor y director. Cindi Berger, la responsable de la agencia de representación fue la encargada de hablar con la prensa.

Fue uno de los actores que promovió la gran pantalla, además de ser director y un activista ecológico. Siendo uno de los que estuvo en causas por el medio ambiente como promoviendo a los nuevos valores de la industria cinematográfica.

Murió el actor Robert Redford

Promovió el llamado cine independiente, ganó un Oscar como director y era uno de los que siempre apoyó el desarrollo del teatro, como de series en Estados Unidos. Trabajó al lado de los grandes, siendo siempre una persona que daba todo por el cine.

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El actor estuvo en los estudios de cine hasta los 82 años, en el año 2017 como en 2018 estuvo en la película El Viejo y la Pistola. Además de estar al lado de Jane Fonda en el film, Nuestras Almas en la Noche.

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