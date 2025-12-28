EntretenimientoFarándulaLo más vistoPortada

¡Luto en el cine!, Murió la estrella francesa Brigitte Bardot a los 91 años

By Danny Valdiviezo
0
128
Brigitte Bardot murió a los 91 años

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

La estrella del cine de Francia y Europa, Brigitte Bardot murió a los 91 años de edad. Brigitte fue un icono del cine y una de las mujeres más hermosas. Un personaje que revolucionó el cine en los años 50 y 60.

En el año 1952 ya tenía su primer papel, fue ya en 1956 cuando protagonizó una de las grandes películas como lo fue “Y Dios creó a la mujer”. Se volvió desde entonces una de las actrices más buscadas.

Una de las más disputadas ya que las productoras de cine la querían. Brigitte donde llegaba causaba revuelo por su belleza y su sobrada sensualidad. Fue una de las más buscadas y las que llegó a tener reconocimiento internacional.

En el año 1960 una de las cintas que la catapultó a un éxito mayor fue “La Verdad”, donde interpretó a una joven envuelta en un crimen pasional. La película le abrió las puertas a nivel internacional.

Bonos Patria diciembre 2025, N24Carabobo, Noticias24Carabobo, Noticia de Carabobo, Noticias 24, Noticias 24 actualidad, Noticias 24 Carabobo, noticias 24 Carabobo hoy, Sucesos, Noticias 24 horas Carabobo, Noticias 24 Venezuela, Noticias Carabobo, Noticias Carabobo 24, Noticias de hoy Carabobo, Noticias de hoy Valencia, Noticias24, Noticias24 Carabobo, noticias24 sucesos, Noticias24carabobo, octubre 2025, Combo Clap, Bonos Patria, Salud, Diciembre 28, 28 de Diciembre, Noticias24Carabobo en Google News, Muerte de Brigitte Bardot
Fotos: Getty Images.

Brigitte Bardot murió a los 91 años

En el año 1963, Brigitte pudo ganar mayor fama en la cinta “El Desprecio”, considerada una joya del cine de esa década. Brigitte fue considerada una actriz con estilo propio, libre, seductora y muy bella.

Para el año 1973, decidió retirarse y 13 años después llevó ese amor a los animales a fundar una organización para evitar el maltrato. Fue una de las primeras estrellas del cine en poner su granito de arena en la defensa de los animales.

NO DEJES DE LEER AHORA: ¡En tendencia!, Mimí Lazo y el mensaje a Guillermo Dávila por el padre ausente (VIDEO)

Desde mediados de los ochenta se volvió un icono en defensa de los animales en todo el mundo con su fundación. Hoy el cine está de duelo por la muerte de una estrella que dejó en alto el séptimo arte.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Actriz Imani Smith del musical de El Rey León asesinada por su expareja

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceFotograma
Artículo anterior
Efectivo militar perdió la vida en la Autopista Sur
Artículo siguiente
Choque de vehículo y un caballo en Maracay dejó dos jóvenes lesionadas
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes