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La estrella del cine de Francia y Europa, Brigitte Bardot murió a los 91 años de edad. Brigitte fue un icono del cine y una de las mujeres más hermosas. Un personaje que revolucionó el cine en los años 50 y 60.

En el año 1952 ya tenía su primer papel, fue ya en 1956 cuando protagonizó una de las grandes películas como lo fue “Y Dios creó a la mujer”. Se volvió desde entonces una de las actrices más buscadas.

Una de las más disputadas ya que las productoras de cine la querían. Brigitte donde llegaba causaba revuelo por su belleza y su sobrada sensualidad. Fue una de las más buscadas y las que llegó a tener reconocimiento internacional.

En el año 1960 una de las cintas que la catapultó a un éxito mayor fue “La Verdad”, donde interpretó a una joven envuelta en un crimen pasional. La película le abrió las puertas a nivel internacional.

Brigitte Bardot murió a los 91 años

En el año 1963, Brigitte pudo ganar mayor fama en la cinta “El Desprecio”, considerada una joya del cine de esa década. Brigitte fue considerada una actriz con estilo propio, libre, seductora y muy bella.

Para el año 1973, decidió retirarse y 13 años después llevó ese amor a los animales a fundar una organización para evitar el maltrato. Fue una de las primeras estrellas del cine en poner su granito de arena en la defensa de los animales.

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Desde mediados de los ochenta se volvió un icono en defensa de los animales en todo el mundo con su fundación. Hoy el cine está de duelo por la muerte de una estrella que dejó en alto el séptimo arte.

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