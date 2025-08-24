Compartir

Falleció Luis Alberto Lamata, guionista, director de cine, como de televisión y todo un maestro en películas venezolanas como en las novelas. La noticia la dio a conocer Lisett Torres Olmos, Directora de Proyectos estratégicos de la Fundación Villa del Cine.

Lamata tenía 65 años, era una persona entregada al trabajo de los audiovisuales, nació en Caracas un 13 de diciembre de 1959. Estudió Historia en la Universidad Central de Venezuela y desde 1982 comenzó en el mundo de la televisión.

Falleció Luis Alberto Lamata, guionista y productor

Estuvo en Radio Caracas Televisión como en otros canales trabajando y dirigiendo en novelas estelares. Entre ellas “Cristal”, “Topacio”, “Señora”, “Las dos dianas”, “La vida entera”, “La Hija del jardinero”, “Soledad”, “A puro corazón”.

Sus más recientes proyectos la serie “Carabobo, caminos de libertad”, y “Chávez, el arañero” con la Villa del Cine. En cine dirigió “Jerico”, “Desnudo con Narajas”, “Salserín, la primera vez”, “Miranda regresa”, “El enemigo”, “Taita Boves”, “Azú, alma de princesa”, “Bolívar, el hombre de las dificultades” y “Parque Central”.

Nominado al Goya, recibió premios en La Habana, Biarritz, Cartagena, Sochi y Trieste, entre otros, y participado en los Festivales de Cine de Berlin, San Sebastián, Sundance y Montreal. En Venezuela fue galardonado con el premio nacional de cultura, mención cine.

Un maestro de la televisión

Siendo este premio el reconocimiento más importante a la trayectoria artística de los creadores venezolanos, también fue merecedor del premio municipal. Premio de la crítica, premio de los autores cinematográficos.

NO DEJES DE LEER AHORA: Influencer dominicana Ariela La Langosta murió al ser atacada en Estados Unidos

Y en diversas oportunidades premio a la mejor película, guión, dirección y premio del público en los Festivales de Mérida, Margarita, Oriente y el Internacional de Caracas. Con más de cincuenta títulos en televisión, escribió y dirigió miniseries, largometrajes y telenovelas en su país, así como en México y Perú.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas