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Falleció la periodista Darsy Alvarado, luego de luchar durante varios meses por su salud. La comunicadora sufrió también una fractura de fémur, siempre fue una referencia del periodismo en nuestra entidad.

Una persona entregada a su trabajo, era egresada de la Universidad Central de Venezuela y tenía 75 años. Alvarado estuvo trabajando también en el diario El Carabobeño, donde laboró como editora.

Falleció Darsy Alvarado

Desde Noticias24Carabobo nos unimos al duelo por la muerte de tan insigne comunicadora. Y elevamos plegarias al creador por su descanso eterno, paz a sus restos.

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