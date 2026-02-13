Compartir

El periodista Humberto Acosta falleció hoy en la ciudad de Caracas, Acosta era referencia de la comunicación y de los deportes. Nació en el año 1951 y a los 19 años comenzó a estudiar periodismo en la Universidad Central de Venezuela.

Desde muy joven empezó a comunicar sobre los deportes, como las hazañas deportivas en el país. Estuvo en la radio además del periodismo impreso como fue uno de los baluartes del periodismo deportivo.

Falleció el periodista Humberto Acosta

Formó parte de los circuitos radiales de varios equipos de beisbol profesional. En el año 1978 ingresó al diario El Nacional. Donde estuvo trabajando hasta el año 2012. En el año 1987 fue comentarista radial en el circuito de los Leones del Caracas.

En la zafra 93 94 formó parte del circuito de los Navegantes del Magallanes. Luego regresó al circuito radial del Caracas donde estuvo por espacio de 20 años. Fue uno de los periodistas deportivos más conocidos del país.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas