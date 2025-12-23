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Luto en Hollywood con la muerte de James Ransone, actor de It

By Danny Valdiviezo
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la muerte de James Ransone
El actor de 46 años fue encontrado muerto. Foto: El Financiero.

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Danny Valdiviezo
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La muerte de James Ransone marcó una vez más a Hollywood con 46 años el actor de It, fue encontrado muerto en una residencia en Los Ángeles. La policía llegó al lugar donde estaba el cadáver del actor.

Hasta ahora la causa de muerte fue por asfixia mecánica, Ransone murió el 19 de diciembre pero fue esta semana cuando se confirmó. La policía no abrió una investigación del hecho debido a que en la casa no hubo signos de violencia.

Luto en Hollywood con la muerte de James Ransone, actor de It

La carrera del actor comenzó en el año 2000 con participaciones en series como en papeles en algunas películas. Poco a poco fue escalando hasta llegar a trabajar en buenas producciones, como en comerciales.

La muerte del actor sorprendió a muchas personas ligadas al mundo del cine. Indicaron que siempre fue un actor con el cual se podía trabajar.

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SourceEl Financiero de México
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