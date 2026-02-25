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El mundo del entretenimiento se encuentra conmocionado tras confirmarse el fallecimiento de Robert Carradine, actor reconocido mundialmente por interpretar a Sam McGuire en la icónica serie juvenil Lizzie McGuire.

La familia Carradine informó, a través de un sentido comunicado, que el artista de 71 años se quitó la vida luego de luchar valientemente durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar.

«Bobby siempre fue un faro de luz para quienes lo rodeaban. Estamos desconsolados y esperamos que su experiencia anime a abordar el estigma asociado a las enfermedades mentales», expresó la familia en el escrito oficial. Su hermano mayor, el también actor Keith Carradine, hizo un llamado de conciencia pública, destacando que no hay motivo de vergüenza en estas luchas y celebrando la hermosa alma de su hermano menor.

Fallece actor de «Lizzie McGuire»

Hilary Duff, quien compartió años de rodaje con Carradine, manifestó su profundo dolor a través de sus redes sociales. «Esto duele. Es muy difícil enfrentar esta realidad sobre un viejo amigo. Me entristece saber que Bobby estaba sufriendo», escribió la actriz.

La salud mental de Carradine fue un tema central en sus últimos años. Tras la trágica muerte de su medio hermano mayor, David Carradine, en 2009 en Tailandia, el actor declaró que aquel suceso desencadenó los desequilibrios que finalmente llevaron a su diagnóstico de trastorno bipolar. Esta pérdida familiar marcó un punto de inflexión en su vida personal y profesional.

El legado de Robert Carradine permanecerá en la memoria de millones de fanáticos que crecieron viendo su faceta comprensiva y paternal en la pantalla.

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