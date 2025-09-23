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El presentador Fernando Delfino, conocido por sus programas como «Mas Plus» en VePlus falleció en la madrugada de hoy. Delfino era presentador, locutor y arquitecto, falleció luego de una isquemia.

Se pudo conocer que venía manejando a la altura de Macaracuay, donde tuvo una convulsión y fue llevado a un centro de salud, falleciendo a las 3:00 de la madrugada. Informaron Mariela Celis y Endrina Yépez.

Presentador Fernando Delfino

Varios personajes de la farándula nacional lamentaron la partida del presentador, el cual estaba ligado a los medios de comunicación. En el año 2010 fue premiado como arquitecto luego de realizar un proyecto de diseño residencial en el Salón de Arquitectura Interior.

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