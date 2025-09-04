ActualidadFarándulaInternacionalPortada

¡Luto en la moda! Falleció el diseñador Giorgio Armani a los 91 años

By Danny Valdiviezo
0
61
Giorgio Armani
Foto: Sarah Meyssonnier/Reuters

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

El afamado diseñador Giorgio Armani murió hoy a los 91 años de edad, la oficina de prensa del grupo Armani dio la noticia. Hasta no se ha conocido la causa de muerte del prestigioso diseñador.

Armani era una persona entregada desde hace muchos años al diseño de modas, uno de los más buscados. Los empleados lamentaron la muerte, destacando que logró ubicar sus diseños entre los mejores.

Falleció Giorgio Armani

Desde el mes de junio, no se tenía noticias del diseñador, en el sexto mes del año no asistió al acostumbrado y tradicional desfile de modas que hacía la casa Armani. Esa vez se dijo que estaba recuperándose en casa.

Artistas, como otros diseñadores y conocidos miembros del jet set europeo lamentaron la muerte de Giorgio.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Trump revocó TPS migratorio a esta cantidad de venezolanos

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceYahoo noticias
Artículo anterior
Trump revocó TPS migratorio a esta cantidad de venezolanos
Artículo siguiente
El mensaje de Diosdado a María Corina, «Si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos»
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes