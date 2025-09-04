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El afamado diseñador Giorgio Armani murió hoy a los 91 años de edad, la oficina de prensa del grupo Armani dio la noticia. Hasta no se ha conocido la causa de muerte del prestigioso diseñador.

Armani era una persona entregada desde hace muchos años al diseño de modas, uno de los más buscados. Los empleados lamentaron la muerte, destacando que logró ubicar sus diseños entre los mejores.

Falleció Giorgio Armani

Desde el mes de junio, no se tenía noticias del diseñador, en el sexto mes del año no asistió al acostumbrado y tradicional desfile de modas que hacía la casa Armani. Esa vez se dijo que estaba recuperándose en casa.

Artistas, como otros diseñadores y conocidos miembros del jet set europeo lamentaron la muerte de Giorgio.

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