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La Policía Municipal de Valencia lamentó la pérdida física de la oficial Scatterin Yamileth Cárdenas Rattia. En horas de la tarde el cuerpo policial de la capital carabobeña dio a conocer el fallecimiento de Cárdenas en sus redes sociales.

La cual ejercía labores en el cuerpo de policía municipal adscrita a al Sistema Integrado de Información y Dirección de Operaciones Policiales (Siidop). Desde Noticias24Carabobo enviamos nuestras palabras de condolencia por la muerte de la oficial.

Luto en la Policía Municipal de Valencia por el fallecimiento de una oficial

Elevamos oraciones al creador por su descanso eterno. Cárdenas era una de las personas apreciadas dentro de PoliValencia.

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