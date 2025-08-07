Compartir

Eddie Palmieri falleció hoy miércoles 6 de agosto de 2025, su nombre era sinónimo de salsa, como de otros ritmos tropicales. El pianista, compositor y músico era considerado uno de los mayores exponentes del género latino.

Era el pianista oficial de las Estrellas de Fania, tocando con los mejores cantantes en esa orquesta, que hizo que la salsa se convirtiera en un fenómeno mundial.

Falleció a los 88 años de edad, y recorrió todo el mundo llevando la salsa y siempre tocaba para los mejores. Exponentes como Bobby Cruz, La India, entre otros lamentaron el deceso del músico.

Nació el 15 de diciembre de 1936 en la ciudad de Nueva York, sus padres eran de origen boricua y siempre desde niño le gustó la música. Se convirtió en el pianista del género salsa y llegó a grabar infinidad de discos.

«Hoy con mucho pesar confirmo que el gran Eddie Palmieri se nos fue. Ya nada puede ser igual en la música. De los grandes, el más grande. Gracias por tanto, un abrazo para la familia», escribió Bobby Cruz en sus redes sociales.

«Hoy se apaga una de las luminarias más grandes de nuestra música. Su legado es inmenso, y su influencia en mi vida artística es eterna», expresó la cantante La India. Además otros salseros tuvieron mensajes de apoyo a la familia de Palmieri.

