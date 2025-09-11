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¡Luto en la televisión venezolana!, Falleció el actor Eduardo Serrano

By Danny Valdiviezo
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Danny Valdiviezo
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Falleció el actor Eduardo Serrano, tras la lucha contra el cáncer, la información la dio su hija Magaly hace minutos en su cuenta de Instagram mediante un emotivo video. El actor de 82 años había estado en tratamiento.

Serrano fue uno de los galanes más conocidos de la televisión venezolana, trabajó por varias décadas en Venevisión como en RCTV. Luego se mudo a Miami, en Estados Unidos, desde hace varios meses había sido diagnosticado con cáncer.

Falleció el actor Eduardo Serrano

Varios artistas lamentaron la partida física del galán de las telenovelas como Julia, El Sol Sale Para Todos, Las Amazonas, entre otras.

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