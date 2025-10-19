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El expelotero venezolano Jesús Montero, perdió la batalla tras permanecer hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), luego de sufrir un grave accidente en moto.

El oriundo de Guacara, chocó contra una camioneta en la madrugada del pasado sábado 4 de octubre. Debido a las graves lesiones, tuvo que ser internado en el Hospital Central de Valencia.

Jesús Montero, formó parte de la MLB desde 2011 hasta 2015, uniformándose con Yankees de Nueva York y Marineros de Seattle. Mientras que en la LVBP defendió a Cardenales de Lara y Águilas del Zulia.

A sus 35 años de edad, Jesús Montero deja un legado de pasión por el juego y será recordado por sus compañeros y fanáticos por su potencia al bate.

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