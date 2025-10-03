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Bajo un sol radiante Alberth Martínez y Tigres están en los entrenamientos de cara a la temporada 2025 2026 de la LVBP. Los felinos están en el estadio José Pérez Colmenares de la “Ciudad Jardín”.

Tigres espera más peloteros durante estos días, como luego la incorporación del mánager Oswaldo Guillén, quien dirigirá a la “manada tigrera” en esta campaña. Hay muchas expectativas por ver a “Ozzie” con Aragua.

Lanzadores, como receptores, jugadores de posición ya están con el equipo bengalí. Este año esperan tener un resurgir de la mano de Guillén y llegar lo más lejos posible. La fanaticada beisbolera de Maracay espera que cumplan un buen papel.

Alberth Martínez y Tigres ya entrenan en Maracay

Por su parte, los jugadores que se reportaron se mantienen en las prácticas matutinas para luego pasar a los entrenamientos nocturnos. Mientras tanto el sol aragüeño sigue iluminando las prácticas diarias.

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Este año Tigres tiene el compromiso de llegar hasta la final y disputar el campeonato que será en honor del “afamado”, David Concepción. Como hacerlo también por Buddy Bailey quien llevó al club a varios cetros de la LVBP.

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