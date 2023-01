La LVBP investiga una denuncia de Tiburones de La Guaira, sobre una posible alineación ilegal de Leones del Caracas en el segundo juego de la Final.

Dicho reclamo se generó debido a la presencia del lanzador mexicano David Gutiérrez durante el encuentro, quien se encontraba en la lista restrictiva del elenco melenudo.

Ricardo Gibbon, periodista deportivo especializado en el béisbol criollo, explicó la situación de Gutiérrez en el programa Sin duda del Circuito Unión Radio con Mary Pili Hernández.

En ese sentido, resaltó que la liga está evaluando la protesta que la dirigencia de los litoralenses realizó sobre el juego.

Al respecto, aseguró que el mexicano sí estaba habilitado para formar parte del mismo debido a que la no inclusión de Braulio Torres en el roster melenudo. Esto significa que, automáticamente, podía salir de la lista restrictiva para volver a ocupar su lugar dentro del roster.

No obstante, aclaró que la protesta procederá o no «dependiendo de lo que determinen los abogados y el personal de la liga». Estos están estudiando el caso y decidirán si la documentación no entró en vigencia por un fallo de Leones del Caracas; o un fallo en el sistema de la propia LVBP.