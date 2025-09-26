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Navegantes del Magallanes presentó sus uniformes para la zafra 2025 2026. El equipo naval con cuatro de sus jugadores presentó las camisetas que llevarán este año, las cuales ya están a la venta.

Destacan la camiseta blanca de rayas azules, la tradicional de home club con la “M”, además de las otras que utilizaron ya el año pasado. Una de ellas la azul marino y la azul claro, con el nombre del equipo turco en el pecho.

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Magallanes presentó sus uniformes para la zafra 2025 2026

Además los nuevos patrocinantes para esta temporada los cuales tienen un buen espacio, tanto en la parte delantera como en la trasera. Magallanes está listo para empezar los entrenamientos el próximo 1º de octubre.

En otras noticias de la LVBP, el experimentado jardinero Gorkys Hernández vestirá su tercera camiseta en el circuito beisbolero venezolano. Ayer Hernández pasó de Cardenales a Tigres de Aragua por par de peloteros. Ya Gorkys había estado unas cuantas temporadas con Caribes de Anzoátegui.

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