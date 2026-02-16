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Busca nuevo manager, la directiva de los Tiburones de La Guaira así ha comenzado a mover sus piezas para la próxima campaña de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). La organización litoralense se enfrenta a una decisión crucial en sus oficinas.

Tiburones busca nuevo mánager

De acuerdo con un reporte del medio especializado Meridiano, citando al periodista Daniel Álvarez, Marco Davalillo no regresará como timonel del conjunto guairista. Esta salida marca el fin de un ciclo que comenzó tras la destitución de Gregorio Petit. Además, se confirma la intención de la gerencia en redefinir su planificación deportiva.

La salida de Davalillo envía un mensaje claro de renovación. La gerencia busca una figura capaz de gestionar un clubhouse que combina talento joven con peloteros de gran experiencia, con el objetivo de dejar atrás los altibajos de las últimas dos temporadas.

Un nuevo inicio para «La Samba»

Tras un periodo de intensos cambios en el roster y diversas polémicas, la prioridad de los Tiburones ahora es construir un proyecto sólido que les permita retomar el dominio en la pelota criolla. Con el mercado de mánagers empezando a moverse, se espera que en las próximas semanas surjan nombres de candidatos para tomar las riendas del equipo.

Este movimiento ya ha encendido el debate entre la fanaticada guairista. Esperando un líder que pueda llevar de nuevo al equipo a lo más alto de la LVBP.

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