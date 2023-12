El actor Macaulay Culkin, protagonista de la película navideña ‘Home Alone’ (1990), recibió este viernes una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

En el encuentro estuvo presente la actriz Catherine O’Hara, que daba vida a su madre en la popular película noventera que lo catapultó a la fama por su papel de Kevin McCallister.

La actriz resaltó el talento actoral de Culkin y le atribuyó el éxito de la cinta dirigida por Chris Colombus, que recaudó 285 millones de dólares a nivel internacional.

“‘Home Alone’ es y siempre será una adorada sensación global. La razón por la que familias de todo el mundo no pueden dejar pasar un año sin verla y amarla es por Macaulay Culkin”, dijo O’Hara, quien llevó a las lágrimas a su compañero de elenco.

“Macaulay, felicidades. Mereces una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Gracias por incluirme a mí, tu mamá falsa que te dejó solo no solamente una vez, sino dos, en este momento tan feliz”, ahondó la intérprete de ‘A Mighty Win’.

MACAULAY CULKIN sobre Brenda Song al recibir su Estrella del Paseo de la Fama:

“Me has dado todo mi propósito, me has dado una familia y, tras el nacimiento de nuestros dos hijos, te has convertido en una de mis tres personas favoritas”.

Ay 🥺♥️pic.twitter.com/Q0ffJlqoWu

— Carla ❁ (@shannonlada) December 2, 2023