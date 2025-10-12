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En la sede de la Intendencia de Seguridad Ciudadana de la parroquia Santa Bárbara, municipio Colón, fueron detenidas madre e hija por agredir físicamente a una ciudadana, con la que mantenían un conflicto por malas convivencias.

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La denuncia fue formulada por la víctima, la cual indicó que ellas llegaron al despacho de la Intendencia para ponerle fin al conflicto, una vez iniciaron el abordaje de la situación, ambas mujeres se le abalanzaron, agrediéndola, ocasionándoles hematomas y laceraciones en el rostro.

Madre e hija detenidas en Santa Bárbara

Una vez detenidas en Santa Bárbara fueron llevadas a la sede del Centro de Coordinación Policial Sur del Lago Oeste del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), donde quedaron identificadas como Ana Fernanda Bustamante Duran, la hija de 19 años de edad, y su madre de nombre Milagro Elena Bustamante Duran, de 42 años de edad.

Ambás mujeres fueron puesta en la Sala de Resguardo de Detenidos, por disposición de la Fiscalía 16 del Ministerio Público.

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