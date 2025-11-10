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A pesar que ha pasado el tiempo, una madre mantiene la esperanza de encontrar a su hija desaparecida en la tragedia de Vargas. En el año 1999, Crisbel Rodríguez Marín tenía 9 años y se encontraba en la zona de Carmen de Uria.

Crisbel estaba en la casa de la familia de su padre, pero desapareció luego del deslave de aquel año. Es por ello que Crisol Marín, madre de Crisbel con una foto de inteligencia artificial mantiene la esperanza.

Hija desaparecida en la tragedia de Vargas

Dio una entrevista a Caracol en Colombia y muchas personas le han dicho que su hija está viva en el estado Barinas. Hoy Crisbel tendría 35 años, y gracias a la inteligencia artificial se creó la foto con el objetivo de encontrarla.

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Aquel 16 de diciembre, la casa se vino abajo y no se supo que sucedió con Crisbel y su familia. La madre, Crisol espera seguir hasta poder encontrar a su hija, la tragedia este año cumple 26 años de ocurrida.

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