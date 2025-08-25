Compartir

Una madre se hizo viral al poner a su hijo a limpiar una pared que este había ensuciado. El menor al parecer hizo pelotas de barro y las lanzaba contra una pared ajena. Los dueños de la casa al ver la acción le dijeron que parara.

Pero como no hacía caso, prefirieron dejarlo así, el niño estuvo varios minutos ensuciando la pared. Sin saber lo que venía luego, la madre del pequeño se enteró de lo que había hecho y regresaron al lugar.

Ataviada con una blusa que decía “Súper Mamá” la señora de cabello negro llegó con su hijo a limpiar la pared. Por supuesto, un trapo, un cepillo, como un tobo agua y jabón y tuvo que limpiar lo que había hecho. Las personas salieron de la casa, salieron y la madre dio disculpas por la “travesura” del menor el cual limpió la pared.

Madre se hizo viral al poner a su hijo a limpiar una pared que había ensuciado

Claro cuando manifestaba algunas veces cansancio, su madre tomaba el trapo y lo ayudaba, la buena acción hecha por la mujer y su hijo se hicieron tendencia en las redes sociales. Mientras el menor limpió la pared sin quejarse.

Este solo manifestó una cara de arrepentimiento por lo que había hecho y al parecer no le quedó más ganas de jugar con barro. Todo lo contrario aprendió bien la lección gracias a su madre.

NO DEJES DE LEER AHORA: Traslados de Chichiriviche a los cayos de Morrocoy y los precios

La escena llamó la atención porque no fue un regaño fuerte ni un castigo, sino una forma de enseñarle con hechos lo que había hecho mal. Es importante sembrar los valores, observar, vigilar y estar siempre pendiente de lo que hacen los pequeños.

Una buena acción siempre será aplaudida…

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas