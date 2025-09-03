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La madre y el padrastro señalados de trato cruel y abuso en Mérida quedaron detenidos y a la orden del Ministerio Público. El hecho fue dado a conocer por el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales.

Funcionarios de la Delegación Municipal El Vigía, realizaron la detención de Geraldine Eloísa Hernández Barrios (25) y, Pedro Luis Corredor Uzcategui (45). Por trato cruel contra tres niños de 6 y 13 años, hijos de Geraldine, de los cuales, una de ellas fue abusada y el otro, era encadenado.

Mediante una denuncia interpuesta por la abuela paterna de las víctimas, quien indicaba que sus nietos estaban siendo maltratados; de inmediato se inició el trabajo de investigación, que permitieron ubicar la residencia de las víctimas.

Ubicando a uno de los pequeños de 6 años, encadenado a la pata de una cama, por lo que se canalizaron las gestiones con los órganos de protección del niño, niña y adolescente; para ser atendidos médicamente; tras realizar estas evaluaciones, los pequeños presentaban signos de golpes, además, la otra pequeña de 6 años, tenía signos de abuso.

Madre y padrastro señalados de trato cruel y abuso en Mérida

Al ahondar en el trabajo de campo, se pudo conocer que constantemente Pedro, agredía a los tres menores, encadenando al niño de 6 años. Por tener comportamientos que este no toleraba y abusando de la niña de 6 años.

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Asimismo, golpeando al joven de 13 años, como métodos de presión para que accediera a sus órdenes, todo bajo el pleno conocimiento de Geraldine; quien no impedía los aberrantes hechos. Sus detenciones se realizaron en Monte Verde, parroquia San Rafael de Alcázar, municipio Obispo Ramos de Loras del estado Mérida, quedando a la orden del Ministerio Público.

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