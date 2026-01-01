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En aras de garantizar una atención oportuna a la población en materia sanitaria y social, madres carabobeñas fueron beneficiadas con entrega de kits de higiene y juguetes didácticos en el Hospital Materno Infantil José María Vargas, también conocido como Maternidad del Sur en el municipio Valencia, en una actividad organizada por la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Fundación del Niño (Fundaniño).

Morella Saavedra, directora ejecutiva de Fundaniño, señaló que esta entrega sirve para brindar un apoyo importante a las madres y niños de la entidad en esta época decembrina.

«Estamos contentos de entregar estos kits para las madres gestantes y lactantes que se encuentran en este centro hospitalario y nos seguimos esforzando para que todo esto llegue a manos de personas que lo necesitan», recalcó.

Asimismo, indicó que este tipo de actividades permiten ampliar el rango de acción en los diferentes rincones de la entidad, en sintonía con el trabajo articulado por el Presidente Nicolás Maduro y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, en fortalecer el apoyo a niños, niñas, adolescentes y madres en las diferentes áreas sociales.

Maternidad del Sur

Por su parte, Ruddy Herrera, directora del Hospital Materno materno infantil José María Vargas, indicó que estas ayudas generan alegría a las madres y niños en esta temporada de Navidad y año nuevo, lo que cumple con el verdadero significado de amor y fraternidad que esta época representa.

«Sumamente agradecidos con esta importante gestión, y seguimos trabajando por darle a nuestro pueblo un momento agradable y también fortalecer las grandes cosas que se vienen haciendo en este hospital», comentó.

Con estas acciones se muestra el compromiso del Presidente Nicolás Maduro y el Gobernador Rafael Lacava en mejorar la calidad de vida de los carabobeños y carabobeñas en materia social y de salud.

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