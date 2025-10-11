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Maduro activa «Operación Independencia 200» en Anzoátegui, Monagas y Bolívar

By Redacción Noticias24Carabobo
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Operación Independencia 200

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El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este sábado 11 de octubre la activación de la «Operación Independencia 200» en las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) de los estados Anzoátegui, Monagas y Bolívar.

A través de un mensaje difundido en sus rede sociales, el mandatario explicó que desde las 12:00 a.m. toda la fuerza militar-popular-policial y la Milicia Bolivariana, se desplegó para los ejercicios en «perfecta unión nacional».

 

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Operación Independencia 200

«Un corredor vital que va desde el Mar Caribe hasta el Orinoco, toda la fuerza militar desplegando todas sus posiciones y todo el sistema de armas (…) ¡El pueblo va ganando la Paz, en pleno ejercicio de la Soberanía Nacional! ¡Somos una Patria y República Independiente!», manifestó al respecto.
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SourceGlobovisión
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