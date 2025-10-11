Compartir

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este sábado 11 de octubre la activación de la «Operación Independencia 200» en las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) de los estados Anzoátegui, Monagas y Bolívar.

A través de un mensaje difundido en sus rede sociales, el mandatario explicó que desde las 12:00 a.m. toda la fuerza militar-popular-policial y la Milicia Bolivariana, se desplegó para los ejercicios en «perfecta unión nacional».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nicolás Maduro (@nicolasmaduro)

Operación Independencia 200