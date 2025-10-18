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El presidente Nicolás Maduro celebró “días de mucha alegría” ante la próxima canonización de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, ahora santos.

«Este es un acontecimiento histórico, cultural y espiritual, y habla de quiénes somos los venezolanos: sabios, santos y trabajadores. Venezuela no es el tren de Aragua, y el domingo, después de 77 años, finalmente logramos la canonización de José Gregorio Hernández», afirmó.

Canonización de JGH y Rendiles

El mandatario reiteró que, fue el Papa Francisco , quien en su lecho de muerte firmó uno de los últimos decretos para la canonización del doctor José Gregorio Hernández, después de “muchos años de espera del pueblo”, relató.

“Fue el 17 de junio de 2013, cuando le mostré la estatuilla de José Gregorio y le dije que venía a hablar por él. Han pasado 60 años con millones de milagros, y no hay explicación de por qué no ha sido beatificado o canonizado”, recordó, añadiendo que la respuesta del Papa fue “derribar todas las burocracias y retrasos y cosas feas que se estaban haciendo contra José Gregorio, incluyendo”.

Maduro compartió el programa de la canonización, que se llevará a cabo en la Plaza de San Pedro del Vaticano, comenzando con una misa alrededor de las 4:30 a. m., hora venezolana. El Sistema de Orquestas de Venezuela también estará presente, ofreciendo un concierto al mediodía en honor a ambos santos.

Maduro pidió que, al momento de la canonización, los fieles venezolanos ofrezcan una oración por la memoria del Papa Francisco.

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