Compartir

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este domingo conformar «brigadas milicianas» de pueblos indígenas de Suramérica para que vayan al país a defenderlo «si fuese necesario», ante la «amenaza» que, insiste, representa el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del mar Caribe cercanas a la nación suramericana.

El mandatario, quien encabezó un acto en Caracas por el Día de la Resistencia Indígena, aseguró haber «recibido cartas de varios pueblos indígenas» de América que están «dispuestos a guerrear por defender la República Bolivariana de Venezuela».

NO DEJES DE LEER AHORA: Esto dijo el presidente Maduro en el Día de la Resistencia Indígena



Asimismo, ordenó al comandante general de la Milicia Bolivariana, Orlando Romero, profundizar y acelerar «la expansión» de la milicia «indígena en todos los territorios del país» suramericano.

«Si quieres la paz, prepárate para ganar la paz con la unión popular-militar-policial, con la unión nacional permanente. La orden está dada, ganar la paz, ejercer la soberanía permanente en nuestro territorio y mares, y defender el derecho a la vida», agregó Maduro.

Presidente Maduro convoca brigadas indígenas para defender Venezuela

El gobernante Nicolas Maduro recibió de la ministra de Pueblos Indígenas, Clara Vidal, lo que ella describió como «una de las armas silenciosas que derrotaron al imperio español», además de un penacho que, dijo la funcionaria, lo «caracteriza como jefe indio de Venezuela» un movimiento acertado para defender Venezuela.

Horas antes, en un acto en el Panteón Nacional -donde reposan los restos del Libertador Simón Bolívar, así como los simbólicos del Cacique Guaicaipuro y la Cacica Apacuana-, Vidal advirtió que hoy, 533 años después de la llegada de «la Pinta, la Niña y la Santa María», hay en el Caribe «otros barcos, pero con misiles».

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo