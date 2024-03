Compartir

El presidente Nicolás Maduro denunció este lunes supuestos “planes terroristas” que buscan afectar los servicios públicos de los estados Zulia y Táchira.

En su programa “Con Maduro +”, transmitido desde el estado Zulia, el primer mandatario llamó a la alerta máxima a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y a los órganos de inteligencia y contrainteligencia para evitar que los “terroristas” saboteen los servicios y provoquen caos para “afectar” la elección presidencial.

“El prófugo de la justicia, Leopoldo López, reunido en Colombia con otro terrorista, criminal, antibolivariano y antivenezolano, Álvaro Uribe. Tengo información de planes que preparan ellos para atacar los estados vecinos del Zulia, con terroristas, paramilitares, atacar los servicios públicos y del Táchira”, aseguró.

Maduro indicó que la reunión entre los políticos fue para “conspirar” en contra del país y de su Gobierno.

“No podemos dejar que vengan a perturbar la fiesta electoral de la democracia que vamos a tener el 28 de julio. No al terrorismo, al sabotaje, alerta Colombia, alerta Venezuela. Dos terroristas se encuentran para planificar acciones”, puntualizó.

“Los apellidos quieren echarme una vaina a mí. Pero con Dios y la Virgen y La Chinita, que me muestran a los criminales. Estoy agradecido porque me diste vida. Son unos criminales, los apellidos, son criminales, y yo me tengo que cuidar”, dijo.

