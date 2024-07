Compartir

El presidente Nicolás Maduro anunció que este miércoles retomará el “diálogo directo” con el gobierno de Estados Unidos “para que cumplan los acuerdos firmados en Qatar y para restablecer los términos del diálogo con respeto y sin manipulación”, subrayó.

“Ellos saben quien va a ganar. Yo soy un hombre de diálogo y quiero que a través del diálogo se respete a Venezuela, su democracia, su pueblo, hacer respetar nuestro país. Y quiero superar este conflicto de confrontación brutal y estéril con el norte, ya queda de ellos cumplir”, expresó.

Aseguró que durante dos meses continuos ha recibido la propuesta del gobierno de los Estados Unidos para restablecer el diálogo directo, y que luego de haberlo pensarlo decidió aceptarlo.

Maduro subrayó la necesidad que estos diálogos sean públicos, para evitar las manipulaciones.

“No nos vamos a ver escondidos. Hemos hecho muchas reuniones secretas y ellos no respetan y sacan versiones que no son verdad. He aceptado la propuesta y el miércoles estarán Jorge Rodríguez como jefe plenipotenciario del diálogo y Héctor Rodríguez Castro representando a Venezuela”, informó.

#EnVideo📹| Jefe de Estado, @NicolasMaduro notificó que aceptó la propuesta del Gobierno de EE. UU. para renovar el proceso de diálogo, el cual empezará a partir del #03Jul.#ConMaduroMás7 pic.twitter.com/UlfXRGWj6n — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) July 2, 2024

