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Una maestra en Australia se declaró culpable de abusar a un adolescente en Newcastle, Nueva Gales del Sur. Karly Rae de 37 años tiene además otros delitos vinculados a abusos a menores de edad.

Rae una maestra que tenía una alta reputación en el colegio donde laboraba había negado las acusaciones en el pasado mes de mayo. Esa vez se le señaló de cuatro cargos, pero luego de las averiguaciones terminó aceptándolo.

La docente hace unos días se presentó en el juzgado con su bebé de ocho meses. Admitió haber mantenido relaciones sexuales con un menor de edad el año pasado en el mes de octubre.

Maestra en Australia se declaró culpable de abusar a un adolescente

Además Rae está señalada de tener en su poder material de abuso infantil, como también de acosar y preparar a un menor para tener actividad sexual. Realizar Grooming y cometer un acto con intención de pervertir el curso de la justicia.

Rae era una de las docentes más preparadas que había en el colegio donde daba clases. Fue descubierta por un primo del jovencito que acosaba, al ser detenida solo dijo que pensaba que el joven era mayor de edad.

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«Era mayor de edad y estaba dejando la escuela», dijo la maestra en la declaración en el juzgado. Otro de los mensajes que la dejó al descubierto es cuando dice al joven que se iban a ver por última vez.

Al descubierto

«Quizás podríamos quedar por última vez antes de que empiecen las clases. Llevaré mi juguete», publicó RT. Se espera por el desarrollo del juicio contra la docente y de este caso de abuso a un menor en Australia.

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