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Navegantes del Magallanes ante Caribes busca espantar la mala suerte hoy en el estadio José Bernardo Pérez. Dos victorias solo han logrado los turcos en lo que va de campaña y están en el sótano de la LVBP.

En la primera semana el pitcheo abridor estuvo entre los mejores, pero la falla sigue siendo el pitcheo relevo y el cierre, donde se han perdido la mayor cantidad de partidos. Es por ello que desde hoy esperan lograr más victorias y meterse en puestos de clasificación.

Por ahora, la gerencia naval ha destacado que espera por pitcheo como por jugadores del cuadro. Los turcos esperan por un primer bate que pueda encender la mecha para fabricar las carreras, esa ha sido otra de las fallas.

Hoy esperan el respaldo de la fanaticada en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia. Mañana martes 29 de octubre será el primer duelo de “los Eternos Rivales” en el estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas.

Magallanes ante Caribes busca espantar la mala suerte y los juegos para hoy

7:00 p.m. en Maracaibo, Cardenales contra Águilas

7:00 p.m. en el Monumental de Caracas, Tigres ante Leones

7:00 p.m. en Nueva Esparta, Tiburones visita a Bravos

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