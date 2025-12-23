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Magallanes apaleó a Caribes de Anzoátegui 20×11 y sigue en la lucha por la clasificación. Magallanes tuvo una reacción en el séptimo tramo como en el octavo para lograr una importante victoria. Varios jugadores fueron pilares en este triunfo turco.

Magallanes comenzó tomando ventaja en el primer capítulo con jonrón de Carlos Rodríguez. La fiesta de carreras siguió para los turcos en el tercer tramo, con sencillo de Carlos Rodríguez y Diego Velásquez con base por bolas para Eliézer Alfonzo Jr.

Doble de Odor permitió que Magallanes ampliara la ventaja, Magallanes tenía cinco de ventaja. Dos más fabricó Magallanes en la parte alta del cuarto, pero Caribes empezó a descontar en la parte baja del cuarto.

Diego Infante se embasó y con jonrón del legendario receptor Jesús Sucre se fueron acercando poco a poco. Caribes tuvo un accionar en el quinto con cinco carreras y con más en el sexto para colocarse adelante 10×7.

La fiesta siguió en el mismo tramo, con sencillo de Leonel Valera para traer una más para Anzoátegui. Magallanes se acercó en el octavo y pasó a comandar el encuentro luego de batazos de Rougned Odor como de Luis Sardiñas

Magallanes aumentó la ventaja con ventajas de Rougned Odor y de Leandro Pineda en la parte alta del noveno.

Magallanes apaleó a Caribes y el partido para mañana

5:30 p.m. Caribes ante Águilas en el Luis Aparicio de Maracaibo.

Resultados de hoy

Magallanes 20, Caribes 11

Leones sigue con vida al derrotar a Bravos de Margarita con pizarra de 8×2.

PIZARRA DE LA LVBP 22 DE DICIEMBRE DE 2025

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