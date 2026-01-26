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Magallanes avanzó a la final de la LVBP, tras derrotar a Bravos de Margarita 3×2 en el estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas. Los turcos emboscaron a los insulares en el séptimo tramo con dos carreras que fueron la diferencia.

Desde el primer tramo la emoción estaba presente en este encuentro, el lanzador Osmer Morales abrió por Bravos y se le hizo difícil a los Navegantes descifrar los envíos. Magallanes pudo aguantar la ofensiva de Bravos hasta el quinto tramo.

Ramón Flores en el quinto tramo con dos corredores en la bases bateó una bala fría que no supo manejar el jardinero Ángel Reyes que permitió dos anotaciones. En ese tramo le dieron boleto intencional a Carlos Pérez para enfrentarse a Flores quien impulsó las carreras.

Magallanes rompió el cero en el cierre del sexto, Rougned Odor bateó sencillo, y Luis Sardiñas bateó línea al jardín central que permitió la anotación de Odor. Magallanes sacó un cero de leyenda en la parte alta del séptimo con el lanzador Jesús Reyes.

Magallanes avanzó a la final tras vencer a Bravos

En la parte baja del séptimo, Tucupita Marcano recibió boleto, Wilfredo Tovar sonó sencillo para llevar a Marcano a la tercera. El mexicano Carlos Sepúlveda largó línea al jardín central para traer el empate por los navales.

Con tres en las almohadillas, Rougned Odor sacó el boleto para traer la tercera carrera de Magallanes e irse adelante en la pizarra. Pero el relevo de Bravos sacó la casta y ponchó a Ángel Reyes y a Luis Sardiñas.

Cardenales sometió a Águilas del Zulia y se despidió con triunfo

Cardenales sometió 3×1 a Águilas del Zulia en el estadio Luis Aparicio El Grande desde el primer capítulo, Ildemaro Vargas, Danry Vásquez y Yadir Drake empujaron las tres carreras. Cardenales salió a anotar.

Por su parte, Zulia desde allí a punta de pitcheo controlaba las amenazas larenses en este importante encuentro.

Próximo juego, martes 27 de enero en Puerto La Cruz, Gran Final de la LVBP

7:00 p.m. Navegantes del Magallanes ante Caribes de Anzoátegui en el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel.

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