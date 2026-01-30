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Navegantes del Magallanes buscará la ventaja mientras que Caribes de Anzoátegui quiere igualar a dos victorias por lado. Quedan dos encuentros en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Si los orientales ganan uno de los dos, la serie regresará a Puerto La Cruz. Los turcos que habían presentado un bullpen sólido y dominador no pudieron la noche del jueves contra los orientales.

Caribes hizo vivir a Magallanes una pesadilla en el quinto tramo, donde llegaron a fabricar seis carreras. Hernán Pérez, Antonio Piñero y Carlos Mendoza prendieron la mecha para que Caribes explotara en su ofensiva.

Magallanes intentó remontar, Leandro Cedeño sacó dos jonrones pero no pudieron alcanzar a la tribu. El pitcheo de Caribes se combinó con la ofensiva para poder tener ventaja y retener la remontada magallanera.

Magallanes buscará la ventaja y Caribes igualar en el cuarto de la final, entradas a la venta

Mañana sábado será el cuarto encuentro de esta gran final de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Las entradas están a la venta en las taquillas del estadio José Bernardo Pérez.

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