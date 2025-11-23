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Luego de haber sido blanqueado por los Bravos de Margarita en el juego de ayer, los Navegantes del Magallanes no fueron capaces de remolcar carreras y cayeron frente a los Tiburones de La Guaira 1 carrera por 0, en lo que fue el cuarto careo entre ambas novenas y segundo en el Estadio Universitario de Caracas.

A los dirigidos por Yadier Molina les volvió a pasar factura el hecho de no poder ser productivos, pues en esta ocasión solo conectaron un total de tres imparables, dejaron a seis corredores en las almohadillas y cinco en posición anotadora.

Por su parte, el pitcheo comandado por el diestro Bryan Mata se vio intratable durante todo el compromiso. El oriundo de Maracay completó una buena salida de 5.1 episodios en los que permitió cinco hits, una carrera limpia y ponchó a tres rivales. A él, le siguieron Keyshawn Askew, Jaiker García y Amilcar Chirinos, quienes hicieron su trabajo al mantener el juego por una carrera.

La única rayita del encuentro llegó en la parte baja del sexto episodio, cuando Franklin Barreto conectó un sólido cuadrangular por el jardín izquierdo. Más allá de ese vuelacercas, los dirigidos por Marco Davalillo no hicieron mayor daño, dado que pegaron solo cinco inatrapables en el juego.

Magallanes ante los Tiburones de La Guaira

En cuanto a las oportunidades desaprovechadas por la Nave, en el segundo inning logró llenar las bases tras hits de Tucupita Marcano, Luis Suisbel y un pelotazo recibido por Nelson Rada, pero Carlos Rodríguez falló con un rodado por la inicial para acabar con la amenaza.

Luego en el quinto, Suisbel logró llegar a tercera base tras recibir un boleto, robarse la segunda base y forzar un error en tiro del receptor, sin embargo, Nelson Rada falló con un elevado, Carlos Rodríguez negoció pasaporte y Eliezer Alfonzo Jr bateó para doble matanza.

En los totales, Luis Peña (2-3) se llevó el triunfo, mientras que Bryan Mata (2-2) cargó con la derrota y Arnaldo Hernández (2) se acreditó el salvado. De esta manera, Magallanes buscará cerrar la sexta semana de campeonato con victoria cuando reciba este domingo a los Tigres de Aragua a las 7:00 de la noche Yohandez Méndez en el montículo.

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