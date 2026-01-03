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Al comienzo del Round Robin de la la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, los Navegantes del Magallanes se midieron ante las Águilas del Zulia, choque donde los turcos no pudieron ante los rapaces en entradas extras y cayeron con resultado final de 4 carreras por 3 en el José Bernardo Pérez de la ciudad de Valencia.

Como era de esperar y como sucedió en la mayoría de sus aperturas en la temporada regular, Ricardo Sánchez lo volvió a hacer al tener otra salida destacada que, explicada en números, laboró por 6.0 entradas completas en las que cedió una carrera limpia, recibió seis imparables y recetó a la misma cantidad de aguiluchos, además, sólo envió a un bateador a la primera base por boleto.

A su vez, el refuerzo recién llegado al conjunto occidental, Zac Grotz, se encargó de abrir por los rapaces y trabajó en 6.0 innings, no le fabricaron rayas, regaló una base, permitió cuatro hits y ponchó a la misma cantidad de turcos. En cuanto a la producción ofensiva del choque, los rapaces despojaron el cero de la pizarra en la cuarta entrada tras un sencillo de Simón Muzziotti que trajo a Jackson Chourio con la primera raya de los aguiluchos.

Magallanes y Aguilas en Valencia

Después, el conjunto bucanero, que había pasado seis innings con el cero reflejado en el box score, pudo voltear la papeleta en el séptimo producto de un boleto a Leandro Pineda con las bases llenas y luego Diego Velásquez se sacrificó con un fly para que Luis Sardiñas pisara la goma con la segunda rayita. No obstante, la igualdad se proyectó rápidamente en el octavo capítulo debido a un hit de Brainer Bonaci que impulsó a Chourio luego de dos outs.

Luego, la Nave tuvo una amenaza que pudo ser definitoria en el noveno inning en su parte baja; los filibusteros colocaron tres hombres en circulación con Diego Velásquez tomando turno y un out, sin embargo, el ambidiestro falló con una línea al izquierdo y José Gómez, quien corría en tercera base, fue puesto out en el plato para completar el doble play acabar con la marea turca.

De esta manera llegó la décima entrada y los occidentales se fueron arriba en el score tras un back to back de Jackson Chourio y José Pirela que puso el encuentro 4×2. Enseguida, en la baja del mismo capítulo los navieros fabricaron la tercera raya tras un sencillo de Luis Suisbel, pero a pesar de ello los rapaces se terminaron de adjudicar la victoria.

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