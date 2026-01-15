Compartir

Los Navegantes del Magallanes volvieron a la senda del triunfo este miércoles ante los Caribes de Anzoátegui, con resultado final de 4 carreras por 1, en lo que fue el último choque entre ambas novenas en la postemporada del circuito venezolano y además significó el segundo triunfo de la Nave en el “todos contra todos”.

Los navieros se afianzaron gracias a la principal figura del encuentro, Yasiel Puig, quien se fue de 4-2 con dos cuadrangulares y dos traídas al plato, además del bate productor de Wilfredo Tovar. También, el pitcheo hizo el trabajo al mantener a raya a la seria ofensiva aborigen para así conseguir una necesaria e importante victoria en el oriente del país.

Magallanes cerró gira en Puerto La Cruz

Desde la loma, Esmil Rogers se reivindicó para la causa naviera al registrar una excelsa labor en su segunda apertura de la zafra tras actuar por 5.0 entradas completas, permitió tres imparables, otorgó un pasaporte, abanicó a cuatro rivales y no cedió carreras.

Por el dugout del frente, Naswell Paulino laboró en 5.0 innings, le conectaron cuatro inatrapables, le fabricaron una raya limpia, dio la misma cantidad de boletos y ponchó a dos.

En el choque se abrió la pizarra por el buque con el primer vuelacercas del cubano en solitario en la cuarta entrada por el jardín central, y el segundo lo dio en el sexto episodio con Eliezer Alfonzo Jr. en circulación para ampliar la ventaja a tres.

Seguidamente, en la séptima ambas novenas fabricaron rayas; la Nave hizo una más tras un doble de Wilfredo Tovar que trajo a Sandy León desde la segunda, y por parte de la tribu un rodado de Romer Cuadrado quitó el cero del box score en los pies de Carlos Mendoza.

En los totales, Esmil Rogers (1-1) se adjudicó el lauro mientras que Naswell Paulino acabó con su primera derrota y Raffi Vizcaíno (1) se llevó el salvamento. Magallanes viajará a la capital este jueves para disputar el choque ante las Águilas del Zulia como home club en el Estadio Monumental “Simón Bolívar”.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas