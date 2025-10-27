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Navegantes del Magallanes cerró la semana con récord negativo, los turcos siguen en el sótano de la pizarra de la ronda general de la LVBP. El martes pasado, Magallanes inició con derrota la semana, tras caer ante Cardenales de Lara 6×2 en Valencia.

Luego el elenco naval tuvo dos días libres, regresando el viernes al campo de juego, esta vez en Barquisimeto ante Cardenales. En ese encuentro, los Navegantes estaban ganando 7×5 a los pájaros rojos, pero con Anthony Vizcaya en la loma y un jonrón de Lara, perdieron 8×7.

La noche del sábado 25 de octubre de 2025 en Valencia, Magallanes pudo venir de atrás para dar cuenta de Bravos de Margarita con pizarra de 5×4. Ayer domingo en horas de la noche los turcos volvieron a caer esta vez ante Tigres de Aragua en Maracay.

Magallanes tiene que hacer ajustes serios tanto en el bullpen y sus relevistas como a la ofensiva. Esta semana se esperan dos lanzadores como la incorporación de otros jugadores para buscar despertar y conseguir las victorias.

Magallanes cerró la semana con récord negativo

Los resultados de ayer fueron los siguientes, Caribes de Anzoátegui dejó en el terreno a Leones del Caracas en Puerto La Cruz con pizarra de 11×10. Los melenudos llegaron a tener siete carreras de diferencia pero los aborígenes poco a poco se fueron acercando y ganaron.

En el duelo de equipos occidentales, Águilas del Zulia derrotó con pizarra de 4×2 a Cardenales de Lara. Simón Muzziotti, fue uno de los mejores por los rapaces ligó de 4-3 con una empujada y un boleto recibido.

Tiburones de La Guaira sumó un triunfo ante Bravos de Margarita en el estadio Universitario de Caracas con pizarra de 6×3. El infielder Máximo Acosta está rindiendo frutos con los salados, despachó cuadrangular y bateó de 5-3 con jonrón y tres remolcadas.

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Juegos para este martes:

7:00 p.m. en Valencia, Navegantes ante Caribes.

7:00 p.m. en Maracaibo, Cardenales ante Águilas.

7:00 p.m. en Caracas, Tigres contra Leones.

7:00 p.m. Tiburones ante Bravos en Porlamar.

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