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Magallanes conquistó el primer triunfo de la temporada al dar cuenta de Águilas del Zulia con pizarra de 8×1 en el estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo. Los Navegantes comenzaron a producir desde los primeros capítulos.

En el primer capítulo tras batazos de Luis Sisbel y José Gómez, Renato Núñez trajo las dos primera con un doble. Zulia fabricó una en el cierre del primero con elevado de sacrificio de José Pirela para remolcar a Alí Castillo.

José Gómez trae la tercera en las piernas de Mike Antico en el segundo tramo. Magallanes fabricó dos más en el tercero y dos en el quinto para irse adelante en la pizarra. El lanzador de Magallanes Zach Plezac salió del partido por deshidratación.

En el octavo y sin corredores en las bases, Ángel Reyes facturó cuadrangular por segundo día seguido para colocar el encuentro 8×1.

Magallanes conquistó primer triunfo y los otros resultados

Tiburones de La Guaira ganó por paliza a Cardenales de Lara con pizarra de 16×9. Los salados batearon un total de 21 hits. El jardinero Jimmy Kerrigan bateó cuadrangular al igual que Franklin Barreto en este triunfo de los de La Guaira.

Leones del Caracas sometió a Caribes de Anzoátegui al triunfar con pizarra de 11×9 en Caracas. Ganó el lanzador Eduardo Figueroa y perdió por la tribu oriental Carlos Marcano. Junior Flores se apuntó el salvado.

Tigres perdió el invicto ante Bravos de Margarita en el estadio Nueva Esparta en Guatamare con marcador de 2×1. Ganó Eddy Demurias, perdió Adonis Villavicencio y el rescate fue para Luis Pacheco.

Juegos para el martes:

7:00 p.m. Cardenales contra Navegantes en Valencia

6:30 p.m. Leones ante Tiburones a las 6:30 en Caracas (UCV)

7:00 p.m. Bravos contra Caribes en Puerto La Cruz.

7:00 p.m. Águilas ante Tigres en Maracay.

PIZARRA DE LA LVBP

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