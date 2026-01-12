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Los Navegantes del Magallanes consiguieron este domingo su primer triunfo del Round Robin 2026, en el Luis Aparicio “El Grande” de la ciudad de Maracaibo al derrotar a las Águilas del Zulia con una pizarra de 8 carreras por 4.

Los «Turcos» empezaron a producir desde temprano con dos anotaciones en la primera entrada. No obstante, la respuesta de los locales no se hizo esperar, sumando sus cuatro carreras entre el primer y tercer tramo.

La producción rapaz inició con un cuadrangular de Andrés Chaparro, mientras que fabricaron dos más en el segundo y la otra en el tercer episodio, para llegar al séptimo inning con ventaja parcial de 4-2.

Primer triunfo del Magallanes en el Round Robin

Magallanes igualó las acciones nuevamente en el «séptimo de la suerte» con batazos remolcadores de José Gómez y Carlos Rodríguez.

Mientras que en el siguiente capítulo, castigaron a Ronaldo Alesandro, quien se llevó la derrota, con un notable y definitorio rally de cuatro rayitas, para dividir en la mini serie de dos encuentros en el estadio Luis Aparicio «El Grande».

Luego de este resultado, el balance de los «Filibusteros» quedó en 1-4, por su parte, las Águilas del Zulia dejaron su récord en 3-2, falta de 11 desafíos por efectuarse del todos contra todos.

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