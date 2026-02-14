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Navegantes del Magallanes de Venezuela campeón en Serie de Las Américas, la noche del viernes 13 de febrero de 2026. El monarca de la LVBP pudo remontar nuevamente para terminar ganando 10×9 a los Caimanes de Barranquilla de Colombia.

El duelo en el estadio Monumental no tuvo fácil, los colombianos aprovecharon el descontrol de los abridores venezolanos para fabricar cinco carreras. Luego fueron aumentando poco a poco el marcador.

Mientras se observó en los primeros capítulos el dominio de los lanzadores cafeteros en la ofensiva criolla. En el octavo tramo, Renato Núñez encendió la mecha que llevó a los turcos al título.

Magallanes de Venezuela campeón en Serie de Las Américas

Los jugadores magallaneros acostumbrados a remontar como lo hicieron en gran parte del todos contra todos pudieron voltear la pizarra. Los colombianos venían con todo para el noveno pero se encontraron con los relevistas venezolanos.

Los cuales pudieron mantener la pizarra a favor de Venezuela, de esta manera se suma un nuevo triunfo a los Navegantes esta vez internacional. Teniendo ahora un trofeo de Serie de Las Américas en su vitrina.

“Me dejó el pitcheo en la zona de strike (Pedro García). Ya sabía que venía un poco regado. Esperé que subiera la pelota y pude conectar esa línea para el lado izquierdo”, explicó Núñez sobre el turno que cambió el partido, a la LVBP.

“Es increíble ganar en este estadio repleto de venezolanos, acá en tu casa. Venir de atrás como lo hicimos también como pasó en la temporada con Magallanes. Es una experiencia increíble”, relató el jugador.

César Izturis hizo el trabajo

“Muy contento por ganar con el nombre de mi país en el pecho. Le damos crédito a todos, a los organizadores a la fanaticada que estuvo ahí todos los días”, dijo el estratega que se encargó del equipo por la imposibilidad de Yadier Molina de seguir en el banquillo para este torneo.

“Siempre tuvimos confianza en que podíamos remontar. Se sentía porque los muchachos lo demostraron en el terreno. Esto es bonito y son experiencias, ganar con un equipo diferente al mío. Lo disfrutamos”.

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